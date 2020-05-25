Видеосервисы теряют доходы из-за пиратов. Как решить проблему

Российские видеосервисы сильно зависят от отечественного рынка, практически вся их прибыль приходит с него. Пиратство — то, что может убить бизнес онлайн-кинотеатров. Допустить этого нельзя.

Что происходит?

Совокупная выручка легальных видеосервисов, работающих в России, по итогам 2019-го выросла на 45% и составила 27 млрд руб. Из этой суммы на долю онлайн-кинотеатра Netflix приходится 4%, в лидерах идут преимущественно российские компании, говорится в исследовании агентства TelecomDaily.

По объёму доходов на российском рынке топ-3 составляют Ivi, Okko и YouTube с долей в 23%, 15% и 11% соответственно. В топ-5 также вошли Megogo и Wink — их доля составляет по 7% на каждый. Рынок видеосервисов в России стремительно развивается.

Почему важно бороться против пиратства и как это сделать?

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Несмотря на уже достигнутые успехи, в России всё ещё достаточно развито пиратство. Фильмы или сериалы по-прежнему можно посмотреть бесплатно, скачав их с сайта, у которого нет прав на их показ и распространение.

— Россия с 2000-х годов находится в списке стран с высоким уровнем пиратства. Несмотря на все наши шаги на пути к радикальному снижению пиратства, нам придётся пройти ещё большой путь, — говорит генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

Для решения проблемы пробовались разные методы. Последние годы пиратский контент активно банят, но блокировки панацеей не стали. Антивирусная компания ESET в сентябре 2019 года опросила две тысячи человек и выяснила, что 91% опрошенных россиян по-прежнему потребляет пиратский контент (в основном фильмы и сериалы). Блокировки пиратского контента только "прячут" его от тех, кто ещё не знает, где его искать.

Стоит ли российским и иностранным кинотеатрам объединить усилия?

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Российским онлайн-кинотеатрам крайне важно устранить пиратов. Они развиты только на одном рынке, и нелегальное распространение их контента приведёт к серьёзным потерям.

— Российские правообладатели гораздо эффективнее защищают контент в России. Они понимают, что им удастся заработать только в России и нигде больше, потому что наш контент весьма специфический для других стран. В отличие от Голливуда, контент которого универсален для разных народов. Российские компании также снимают мировое кино, но успешных примеров единицы, — продолжает Алексей Бырдин.

Иностранным стриминговым сервисам стоит тоже активнее давить на пиратов. Они таким же образом теряют рынок, хоть это и не сказывается на их бюджете настолько сильно. Тем более у них есть такая возможность, а снижение количества пиратского контента приведёт к увеличению их выручки.

— Между российскими и иностранными стриминговыми сервисами уже есть некая коллаборация. Они точно между собой общаются. Они в курсе ситуации. Российские компании призывали подключиться к борьбе с пиратством. И компании начали это делать — подавать в суды, блокировать нелегальное распространение контента. Они в курсе, как это делать, — продолжает генеральный директор Ассоциации интернет-видео.

Как устранить проблему? Нашлось новое решение

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Для борьбы с нелегальным контентом существует Антипиратский меморандум. Но этого документа уже недостаточно. На смену ему может прийти новый закон, говорит генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин. Он может упростить процесс блокировки пиратского контента в рунете, и с ним не должно возникнуть проблем из-за несправедливых блокировок.

Сейчас решение о блокировке сайта выносит Мосгорсуд после подачи заявления от владельца контента. По новому закону, сообщество крупных правообладателей будет способно само банить пиратские ресурсы и файлы.