Стали известны условия перелётов в период пандемии

Согласно рекомендациям Росавиации, которые были согласованы с Роспотребнадзором, в период эпидемии пассажиры самолётов на протяжении всего полёта не имеют права гулять по салону и снимать медицинские маски.

Снимать ограничения против распространения коронавирусной инфекции планируется в три этапа: на первом обязательны маски и пристёгнутые ремни, на втором — маски, на третьем — маски и перчатки, только если в салоне есть человек с температурой и симптомами болезни.

На первых двух этапах людей с температурой в самолёт не будут впускать. В туалет разрешено ходить на всех этапах, но очередь туда будет контролироваться бортпроводником "для соблюдения социальной дистанции".