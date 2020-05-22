Россияне за ночь раскупили все гоночные Mini Cooper

Вся российская квота John Cooper Works GP нашла покупателей в течение 24 часов с момента открытия предзаказа, сообщает "Автостат". При этом в листе ожидания осталось более 150 желающих приобрести этот автомобиль потенциальных клиентов.

Подготовленная версия Mini Cooper оснащается самым производительным двигателем из возможных для модели — 4-цилиндровым мощностью 306 л.с. и крутящим моментом в 450 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой спортивной трансмиссией Steptronic.