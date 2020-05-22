Молодая жена Петросяна заявила о счастье своей предшественницы — Елены Степаненко

31-летняя супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что за бывшую жену юмориста Елену Степаненко можно порадоваться.
— Елена Григорьевна, очевидно, счастлива! За неё можно только порадоваться, — ответила Брухунова в Instagram на слова о сочувствии игре Степаненко в счастье.
Скриншот Instagram/ @Bruhunova
Также новая жена Петросяна смело ответила подписчице, которая обвинила её в разрушении его брака со Степаненко и приходом "на всё готовое".
— А как же три предыдущие жены? До той диковинной четвёртой, о которой говорите вы. Там годы совместной жизни и даже ребёнок, — написала Брухунова.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями спустя три месяца после свадьбы, однако сначала супруга, а затем и сам юморист резко отреагировали на слухи о рождении ребёнка.