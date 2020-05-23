Названы сроки серийного производства российского убийцы Boeing

Первый полёт МС-21 с российскими двигателями ПД-14 состоится уже до конца 2020 года. Об этом говорится в материалах пресс-службы администрации губернатора и Правительства Пермского края, сообщает ТАСС. Начало коммерческих поставок МС-21 с двигателями ПД-14 запланировано на 2023 год.

У предприятия "ОДК — Пермские моторы" в данный момент в производстве находятся ещё два двигателя ПД-14 для МС-21, они должны быть поставлены на Иркутский авиазавод в конце 2020 года. Первый борт с полностью российскими двигателями находится на финальной стадии сборки — уже выполнена "стыковка" отсеков фюзеляжа, установлены основные узлы и агрегаты, изготовлены и смонтированы консоли крыла, проведена стыковка крыла и фюзеляжа, проложена электропроводка.