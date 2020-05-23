Лайф публикует видео у банка в Москве, где одетый курьером мужчина захватил заложников

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В распоряжении Лайфа появилось видео с места, где неизвестный мужчина, одетый курьером, захватил заложников в московском "Альфа-банке".
В здании банка сейчас остался один заложник — клиент банка, остальных удалось вывести. Об этом нам рассказал источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, в банке на Земляном Валу в Москве было пять человек, включая сотрудников. Территория оцеплена, на месте работают правоохранители. Преступник, одетый как курьер, угрожает взорвать здание.