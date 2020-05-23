Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в Государственную думу седьмого созыва и в ходе выборов в органы власти субъектов страны. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Данный закон позволит гражданам, в день голосования находящимся за пределами своего избирательного округа, а также оказавшимся вне места жительства, но в своём регионе, отдать голос на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в единый день голосования на цифровых участках, оснащённых специальными техсредствами. По закону эксперимент пройдёт по всей стране.

По сравнению с предыдущим законом о проведении эксперимента, расширяющего права граждан по голосованию на избирательных участках, кроме возможности подачи заявления через единый портал госуслуг тут закрепляется право подачи такого заявления через многофункциональный центр, а в случаях, установленных Центризбиркомом РФ, также и через территориальные участковые избиркомы.

Документ устанавливает также, что цифровым будет считаться участок, оснащённый техсредствами в соответствии с перечнем Центральной избирательной комиссии. Закон вступает в силу со дня опубликования.