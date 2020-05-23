Тело депутата Рады с огнестрельным ранением нашли в его офисе

В Киеве депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мёртвым в его офисе. Об этом сообщил в "Фейсбуке" парламентарий от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива.
— Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются, — написал Кива.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил это сообщение. Он отметил, что полиция и прокуратура будут проверять все возможные версии произошедшей трагедии.
— На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Снимаются записи с многочисленных камер наблюдения, в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия, — написал он в "Фейсбуке".
По данным "Страна.ua", около тела Давиденко нашли пистолет.
Напомним, сегодня в Киеве прогремел взрыв возле офиса главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Лайф публиковал видео с места происшествия.