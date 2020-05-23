Симпатии оппозиции. Почему неонацисты решили оскорбить «Бессмертный полк»

Преступления, конечно, бывают разными. Некоторые совершаются из нужды. Другие — в состоянии аффекта. Но есть те, которые совершающий их преступник считает вполне естественным действием — моральным, законным и даже хайповым. И вот эти преступления являются своего рода маркером — свидетельством глубокой гнили в душе их исполнителя.

Например, попытки разместить на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" фотографии лидеров нацистской Германии и сторонников фашистского режима. У нормального человека (пусть даже противника действующей российской власти) даже мысли о подобном кощунственном поступке не возникнет. Поэтому неудивительно, что, когда правоохранители стали разбираться в биографиях "онижедетей", у которых эта мысль возникла и была реализована, их гниль предстала во всей своей отвратительной сущности.

О четырёх "навальнистах" СМИ уже писали. 23 мая стало известно ещё о двух (из Перми и Татарстана), и членством в "секте свидетелей Навального" их проступки не ограничиваются. Судя по их соцсетям, оба увлекаются тематикой, связанной с движением АУЕ. Кроме того, они симпатизируют украинским боевикам (у одного — фотография на фоне раскрашенного в украинский флаг танка из Киева, второй крайне враждебно высказывается об ополченцах Донбасса).

Это не просто симпатия к иностранному недружественному государству — это симпатия к тем, кто ставит своей целью уничтожение или расчленение твоей страны. Режим, который ненавидит россиян не за то, что во главе их стоит Путин, а просто за то, что они существуют — что они богаче, успешнее и могущественнее той "хуторянской" Украины, в которую нынешний режим в Киеве пытается превратить являвшуюся частью "российского мира" постсоветскую Украину. А значит, высказывать симпатии к этому режиму может только тот россиянин, который ненавидит свою страну.

Кроме того, гражданин из Перми (отметившийся тем, что разместил на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" фотографию генерала-предателя Власова) — активный участник незаконных митингов "Левого фронта", за что подвергался административному наказанию. Он является сторонником Либертарианской партии (выступающей за минимизацию участия государства в общественных процессах, то есть, по сути, за анархию и развал построенной на сильной вертикали России). Сам себя он называет политическим заключённым и гордится своими арестами, хотя гордиться там нечем, ведь сидеть он должен за проступки вполне бытовые. Гражданин привлекался к ответственности и за побои, в том числе нанесённые собственной матери (что неудивительно для человека, который додумался до размещения на сайте сакрального для россиян проекта фото Власова и назвал это "не очень умной шуткой").

Что касается товарища из Татарстана, то он активный участник митингов левого толка. Не коммунистических, а именно "удальцовских", в которых левые идеи соседствуют с откровенным нацизмом, радикализмом и анархизмом. Неудивительно, что коммунистическая символика в его соцсетях активно перемешивается с фашистской. Более того, молодой человек позирует в образе Гитлера ещё и на фоне флага с ЛГБТ. Судя по записям из соцсетей, он употребляет наркотические средства, а также привлекался к уголовной ответственности за кражу.

АУЕ, нацизм, коммунизм, анархизм, радикализм, поддержка ЛГБТ — весь этот безумный микс в голове одного человека делает его настоящим отбросом общества, самопровозглашённым изгоем. Он и ему подобные готовы участвовать во всём, что может привести к общественному порицанию или конфликту с властями, и им это доставляет настоящее удовольствие. Возможно, в какой-то степени даже является целью их никчёмной жизни.

Законопослушным и адекватным гражданам может показаться, что всё это проблема лишь тех убогих. Что эти убогие — безобидные приколисты или городские сумасшедшие. Однако, к сожалению, это давно не так. Кражи, побои и АУЕ никак не подпадают в разряд шуток — это целенаправленная антигосударственная деятельность, и отнюдь не деятельность единиц.

Указанных сумасшедших в обществе стало критически много, и они становятся главной движущей силой российской "несистемной оппозиции" — той самой "секты свидетелей Навального". А эта псевдооппозиция, напомним, пытается подмять под себя всю оппозиционную деятельность власти, позиционировать себя как главного её оппонента, в том числе на выборах. При этом она, по сути, поощряет действия пассионарных убогих в своих рядах, героизирует их, создаёт им образ "жертв режима".