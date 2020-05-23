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Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Политик опубликовал видеопоздравление, но его самого в кадре нет.

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Фото © ТАСС / Афонина Елена

Видео © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео в своём телеграм-канале, в котором поздравил мусульман с наступлением праздника Ураза-байрам.

На ролике показаны виды мечети в центре Грозного с закадровым голосом главы региона. При этом самого Кадырова в кадре нет.

Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше, — подчеркнул глава Чеченской Республики.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у главы Чечни Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Позже спикер республиканского парламента Магомед Даудов заявил, что данная информация не соответствует действительности.

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