Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

На ролике показаны виды мечети в центре Грозного с закадровым голосом главы региона. При этом самого Кадырова в кадре нет.

— Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше, — подчеркнул глава Чеченской Республики.