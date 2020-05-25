Перестрелку в московском дворе мог устроить гробовщик и несостоявшийся мэр

Скучающие на самоизоляции жильцы московского жилого комплекса "Ясный" стали невольными свидетелями кровавого и опасного шоу. Под их окнами гремели выстрелы, свистели пули. В решето превратилась ближайшая к перестрелке стена дома. Раненного в бойне парня погрузили в "мерседес". Выглядело так, будто бы всё началось с дорожного конфликта. Словно одна машина не пропустила другую в узком проезде.

Перестрелка у ЖК "Ясный". © LIFE SHOT

— Возле нас резко сдала иномарка назад. Скрип колёс, открывается дверь — и из салона начинают стрелять из боевого оружия, похожего на автомат, в автомобиль напротив. Оттуда стали отстреливаться. Огонь вёлся в метре от прохожей девушки. Мы побежали спасаться в ближайший подъезд. Перестрелка усиливалась. Всего в ней участвовало 5–10 человек. Кого-то ранили. Потом эти головорезы разбежались по тачкам и разъехались. Белый "форд" буквально прорвался через баррикады из двух чёрных авто. По двери уезжающей машины кто-то бил. Жуть! — поведал Лайфу очевидец и местный житель Артём.

Что говорят очевидцы. © LIFE SHOT

Как рассказали Лайфу эксперты, стреляли в том числе из гладкоствольного карабина на базе автомата Калашникова, охотничьего ружья и травмата. Полицейские тут же объявили операцию "Перехват". Первым остановили тот самый белый "форд". Судя по базам ГИБДД, владелец этого автомобиля — уроженец африканской Кении и житель чеченской столицы Ислам Хуцмиев. В салоне сидела братва из Оренбургской области: Вадим Русанов, Максим Евлампиев и Герман Титенок. Всем им около 30 лет. При себе у них имелось оружие.

Участник перестрелки Герман Титенок (справа) любит сниматься с оружием. Фото © OK.ru

Чуть позже в ближайшем автобусном парке обнаружили истекающего кровью Николая Седова. У него ранения дробью в ягодицу, спину и лицо. Его пришлось в срочном порядке госпитализировать. Сам он божится, что случайный прохожий. Достоверность его слов силовики проверяют.

Николай Седов. Фото © Mash

В розыске находятся пассажиры ещё четырёх машин — двух "мерседесов", БМВ и "тойоты". Пятерых из них вскоре тоже поймали, это Хачукаев М.Х, Сулейманов Х.Ж, Тепсуев Ж.А., Манцаев Т.Л. и Балиев Д.В. Многие из них являются сотрудниками оренбургской погребальной конторы GrandRitual. На этом и возникла одна из первых версий — разборки ритуальщиков. По непроверенным данным, бойня началась из-за "крысы" — кто-то из сотрудников московского филиала GrandRitual скрыл крупную сумму денег от оренбургского начальства.

Гильзы. Как видно, стреляли из разного оружия. Фото © LIFE SHOT

Политическая карьера, переходящая в похоронный бизнес

GrandRitual руководит оренбуржец Иван Уният. Он известен разве только тем, что два года назад безуспешно баллотировался в мэры Оренбурга. На сайте его ритуальной фирмы не указаны ни реквизиты, ни адрес. Зато написано, что она якобы работает аж с 1995 года. Телефон её совпадает с фирмой ООО "Битумные терминалы", которая в свою очередь, судя по базе "Спарк-Интерфакс", принадлежит крупной топливной структуре.

Иван Уният готовился руководить Оренбургом. Фото © Instagram

Пару лет назад, собираясь в мэры Оренбурга, безработный на тот момент кандидат Иван Уният имел серьёзные амбиции, а на одноимённом сайте ивануният.рф даже была представлена программа развития Оренбурга аж до 2050 года, но сегодня сайт уже не работает. В то время безработный политик "жил на два города" и занимался "созданием и продвижением проектов". Совсем недавно реальный проект у него появился — в прошлом году на его ИП зарегистрирована та самая похоронная компания.

Предвыборный ролик Ивана Унията — кандидата на пост мэра Оренбурга. © Ютуб

Конечно, всё небогатое описание политических амбиций будущего директора ритуальной компании говорит о том, что кандидат вряд ли надеялся занять кресло градоначальника — скорее, был спойлером избирательной кампании или просто хотел на этом "засветиться". И пока нельзя даже утверждать, что участники перестрелки были в столице именно в командировке, подписанной Униятом, но этот московский ивент с такой громкой презентацией явно вышел за рамки рядовых бизнес-переговоров.

Кстати, не только Уният живёт на два города. Один из задержанных после стрельбы, Вадим Русанов, владел в родном Оренбурге скромным предприятием по торговле лесоматериалами. Но в 2019-м вдруг купил московскую рознично-торговую фирму "Купалина" — её оборот равняется 152 миллионам рублей в год. В общем, в перестрелке участвовали и солидные представители оренбургской диаспоры в столице.

"Бумер-3"

Таких откровенных разборок в стиле 90-х столица не видела давно. Но стрелявшие словно не знали, что за последние 20 лет не только камеры установлены на каждом московском подъезде, но ещё и всякий случайный свидетель снимает на телефон — и в "Инстаграм" выложит, и следователям перешлёт, прямо в WhatsApp. Не говоря о систем распознавания лиц, наконец опробованной силовиками во времена коронавируса. Видимо, парни совсем недавно из Оренбурга в Москву приехали...

Пробоины от пуль на одной из машин участников перестрелки. Фото © LIFE SHOT

Участников перестрелки силовики задерживали быстро и группами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия" и "Хулиганство".