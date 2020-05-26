Пандемические качели. Как скажется кризис на стоимости недвижимости

По опыту прошлых лет во времена предыдущих экономических кризисов рынок недвижимости дольше остальных реагировал на глобальные изменения. Очевидным остаётся факт, что стоимость квадратного метра не может меняться так же быстро, как обваливаются фондовые рынки или падает рубль. На сегодняшний день большинство экспертов рекомендуют покупателям недвижимости не затягивать с решениями вопросов и стараться выходить на сделку как можно скорее.

Как мы помним, в марте – апреле 2020 года во всём мире произошло резкое замедление темпов экономики. Основными причинами стали не только сорванная сделка по ОПЕК и падение цен на нефть, но и пандемия распространения коронавирусной инфекции, спровоцировавшие скачок цен на мировых рынках.

Не стал исключением и рынок жилой недвижимости в г. Москве и Московской области — его главной тенденцией в первом квартале 2020 года стало повышение цен на квартиры.

Эксперты предполагают, что на фоне девальвации в начале 2020 года население будет стремиться сохранить накопления в недвижимости. В отличие от опыта прошлых лет, вряд ли произойдёт падение цен на жильё, так как в этот раз кризис происходит на фоне роста себестоимости строительства за счёт внедрения проектного финансирования и сокращения предложения на первичном рынке.

По данным генерального директора компании We Know Александра Галицына, в начале 2020 года по всем округам г. Москвы (в старых границах) наблюдался рост цены квадратного метра: от 1,6% до 14,8%, и удорожание наблюдалось по всем классам: от эконом- до элитного сегмента.

На сегодняшний день наблюдается некоторое волнение среди клиентов. Однако, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, сделки будут совершаться и дальше, ведь решение квартирного вопроса сопряжено с решением личной ситуации для человека. Если же смотреть на экономическую ситуацию с позиции инвестора, желающего зафиксировать прибыль, то сейчас самое время вкладывать деньги в недвижимое имущество. Как ни крути, а вложение денег в недвижимость — самый надёжный способ сохранить средства в любой кризис.

Мы наблюдаем тенденцию к росту инвестиционных сделок, на который повлияла общая нестабильная экономическая ситуация. Так, в первом квартале 2020 года рост числа инвестиционных сделок составил 5%, а в дальнейшем их доля может увеличиться в два раза Сергей Нюхалов Заместитель директора по продажам ГК "Гранель"

Что касается стоимости, то в первом квартале 2020 года рост цены квадратного метра в наших проектах составил 7–10% в зависимости от проекта и его локации. Покупателей на сегодняшний день больше интересуют квартиры минимальных площадей (студии и однокомнатные квартиры) в связи с тем, что это уменьшает общий чек покупки.

Стоит отметить, что ограничительные меры по распространению CoVID-19 внесли свои коррективы на рынке недвижимости: застройщики быстро адаптировались к новым условиям и запустили продажи в режиме онлайн, что ранее было не столь популярным. Государство, понимая, что в ситуации нестабильного спроса застройщикам необходима помощь, запустило программу субсидированной ставки по ипотеке — 6,5%, которая и оживила рынок недвижимости.

По данным "Дом.РФ", на сегодняшний день все ведущие банки РФ уже начали приём заявок по программе льготной ипотеки на новостройку под 6,5%. Средний уровень ставки — 6,28%. Минимальные ставки среди них предлагают Сбербанк — 5,9%; ПСБ, Банк "Возрождение", "Юникредит" — 6,0% и Банк "Дом.РФ" — 6,1%.

Программа ипотеки с господдержкой даёт отличный шанс покупателям, которые могли себе позволить более доступные варианты в Московской области и в Новой Москве. Есть клиенты, которые из-за кризиса будут вынуждены сократить бюджет покупки. Они также рассматривают эту локацию, где выбор жилья стоимостью до восьми миллионов рублей значительно шире, чем в Москве Яна Глазунова Генеральный директор VSN Realty

По её словам, изменение состава покупательской аудитории и привлекательная стоимость предложения будут одними из факторов восстановления спроса в Новой Москве. Мы ожидаем постепенного, но более быстрого роста сделок на этом рынке. Средневзвешенная стоимость квадратного метра в этой локации за апрель повысилась на 4% и составила 136 880 рублей. Объём предложения в Новой Москве также показал рост на 6%.