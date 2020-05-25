Китайцы привезут в Россию бюджетного убийцу Toyota RAV4

Компания Chery завершила процесс регистрации в России нового автомобильного бренда Cheryexeed. Уже этим летом под этим брендом на рынке появится среднеразмерный седан TXL, а в следующем году ожидается появление кроссовера VX, который называют главным конкурентом на рынке для автомобилей Toyota RAV4 и KIA Sportage, сообщает агентство "Автостат".

У массивного кроссовера есть все шансы потеснить популярные японские и корейские машины на рынке — машина может получить как бензиновый, так и дизельный двигатель, а дизайном модели занимался знаменитый автомобильный дизайнер Кевин Райс. Много лет назад именно Райс создавал дизайн таких автомобилей, как BMW 1-й серии, BMW 3-й серии (2011), BMW 4-й серии (2013), 3GT (2013). Кроме того, под его руководством создавались автомобили Mazda MX5, CX3, Koeru, RX Vision и MX5-RF.