Ниже некуда. Названы авто, которые сильнее всего потеряли в цене из-за кризиса

Главные "распродажные" машины последних двух месяцев — японские внедорожники Nissan Terrano, X-Trail и Murano. В среднем, по данным СМИ, автомобили стали дешевле на 1,8–3,0%. Из-за того, что с мая 2020 года Евразийский экономический союз обнулил ввозные пошлины на электромобили, на 300 с небольшим тысяч рублей подешевели электромобили Jaguar I-Pace. Теперь их можно купить по цене существенно меньше 6 млн рублей.