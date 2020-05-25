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Писательница Юлия Шилова легла под нож из-за разрыва силиконового импланта

Но это не изменило её решения установить новые импланты.

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Фото © Instagram / yuliashilovaofficial

Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла после разрыва силиконового импланта. Ей сделали срочную операцию в Санкт-Петербурге, сообщает журнал Cosmopolitan.

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах. Недавно она начала испытывать боли — из-за них писательница даже не могла поднимать руки. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт, — рассказала она.

По словам врачей, Шилова могла бы умереть, если бы вовремя не обратилась за помощью специалистов. Как рассказала писательница, после операции она почувствовала себя намного лучше и решила установить новые импланты.

Напомним, ранее телеведущая Лера Кудрявцева тоже перенесла срочную операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей. По словам телеведущей, разрыв не смогло выявить даже УЗИ.

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