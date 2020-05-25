Писательница Юлия Шилова легла под нож из-за разрыва силиконового импланта

Российская писательница Юлия Шилова чуть не умерла после разрыва силиконового импланта. Ей сделали срочную операцию в Санкт-Петербурге, сообщает журнал Cosmopolitan.

Шилова сделала операцию по увеличению груди ещё в 90-х годах. Недавно она начала испытывать боли — из-за них писательница даже не могла поднимать руки. Оказалось, что содержимое импланта начало растекаться по тканям организма.

— Я до последнего думала, что со мной такого не может произойти, меня пронесёт, — рассказала она.

По словам врачей, Шилова могла бы умереть, если бы вовремя не обратилась за помощью специалистов. Как рассказала писательница, после операции она почувствовала себя намного лучше и решила установить новые импланты.