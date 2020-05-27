Секретные и невидимые. Сравним стелс-бомбардировщики: российский ПАК ДА и американский B-2

Россия приступила к созданию новейшего бомбардировщика-невидимки. Это самый таинственный отечественный самолёт. Раньше его называли безличным именем — "изделие 80", теперь же стало понятно, что за этим скрывается фантастическая боевая машина будущего. Вживую разработку пока ещё не видел никто, кроме конструкторов и людей, допущенных к гостайне. Хотя редкие фотографии и макеты уже просачивались в прессу. Из разрозненных данных получается впечатляющая картина: российский самолёт превосходит американского конкурента.

США — единственная страна, которая до этого могла похвастаться стратегическим бомбардировщиком-невидимкой. Их "стелс" B-2 сбрасывал бомбы на Югославию, участвовал в Афганской и Иракской кампаниях. Ещё прославился как самый дорогой самолёт в истории — одна машина стоит свыше двух миллиардов долларов. Такую смертельную игрушку могут позволить себе, пожалуй, только США. B-2 не раз оказывался в центре скандала. Находились эксперты, заявлявшие, что радар советского МиГ-29 видит американский "невидимый" самолёт. Так или иначе, но в мире сейчас есть лишь два стелс-бомбардировщика — американский (уже летающий) и российский (создающийся). И мы сравним их между собой в нашей инфографике.