"Мой папа — тиран". Дочь обвинила Эдуарда Успенского в жестокости и попросила не называть премию именем отца

Дочь писателя Эдуарда Успенского выступила против того, чтобы детская литературная премия называлась именем её отца. Татьяна обвинила его в домашнем насилии и жестокости и заявила, что подобные премии должны называться именами "достойных людей".

— Думаю, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть прежде всего добрым и нравственным… Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье… Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне — его дочери, моей матери — его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной), — говорится в её обращении к организаторам литературной премии "Большая сказка".

Татьяна заявляет, что идиллия в их семье была показной — "при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя".

— Мой отец был домашним тираном, — рассказала Татьяна в интервью Sobesednik.ru. — Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию? Как можно смешивать имя человека, который занимался домашним насилием, с вечными ценностями?

Слова Татьяны подтверждает и третья супруга Успенского — телеведущая Элеонора Филина. Она рассказала телеканалу "360", что писатель не любил её сыновей и иногда даже поднимал на них руку.

— Он ненавидел Влада, это мягко сказано, и очень не любил Дениса. Мне даже в страшном сне не представилось бы, что детский писатель может так относиться к ребёнку и в общем к детям. Эдуард Николаевич, конечно, тиранил его (Влада) по полной, но я это не сразу поняла, — отмечает Филина.



При этом Российская государственная детская библиотека — организатор той самой премии — заявила РИА "Новости", что "Большая сказка" задумана для поощрения талантливых авторов и ей присвоили имя Эдуарда Николаевича, потому что он выдающийся детский писатель, виртуозный сказочник и мастер художественного рассказа. В этом вопросе РГДБ руководствуется исключительно творческими заслугами, а не личными качествами.