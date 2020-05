На Ближнем Востоке запретили самую ожидаемую игру 2020 года — The Last of Us: Part II

The Last of Us: Part II — это продолжение одной из лучших, по мнению критиков и агрегаторов оценок, игр в истории. Релиз долгожданного сиквела состоится уже 19 июня. Во всех привычных для международного запуска регионах, кроме стран Ближнего Востока.

Это следует из официального сообщения PlayStation, скриншот которого на Reddit опубликовал пользователь под ником ghostechful. В ответ на вопрос, почему он не может оформить предзаказ игры, компания ответила, что релиз проекта в странах Ближнего Востока отменён. Так распорядились компетентные органы местной власти.

Причиной, по которой это случилось, могла стать ЛГБТ-тематика, присутствующая в The Last of Us: Part II. В 10 из 18 стран Ближнего Востока гомосексуализм является незаконным.