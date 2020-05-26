Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал административный иск в Верховный суд России, в котором изъявил намерение оспорить указ президента страны об увольнении с должности. Об этом сообщается на сайте суда.

Напомним, после скандального видео, на котором Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС России подпрыгивать за ключами от машины, президент РФ Владимир Путин снял его с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия". Ранее избирком республики сообщил, что выборы нового главы состоятся 13 сентября.