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Экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде свою отставку

Ранее президент России снял Михаила Игнатьева с должности с формулировкой "в связи с утратой доверия".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывший глава Чувашской республики Михаил Игнатьев подал административный иск в Верховный суд России, в котором изъявил намерение оспорить указ президента страны об увольнении с должности. Об этом сообщается на сайте суда.

Иск поступил 20 мая, рассмотрение состоится 30 июня в 10:00 мск.

Напомним, после скандального видео, на котором Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС России подпрыгивать за ключами от машины, президент РФ Владимир Путин снял его с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия". Ранее избирком республики сообщил, что выборы нового главы состоятся 13 сентября.

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