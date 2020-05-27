Верховный суд частично вернул экс-главе Чувашии исковое заявление об оспаривании отставки

Бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву вернули заявление к президенту РФ в части требования прав на дополнительные социальные гарантии. Об этом инфомирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что заявление частично подлежит возвращению из-за неподсудности данной инстанции.

При этом иск в части об оспаривании указа президента о досрочном прекращении полномочий руководителя региона принят в судебное производство 20 мая.

Ранее Лайф сообщал, что рассмотрение по иску Игнатьева состоится 30 июня.