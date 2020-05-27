Верховный суд частично вернул экс-главе Чувашии исковое заявление об оспаривании отставки

Бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву вернули заявление к президенту РФ в части требования прав на дополнительные социальные гарантии. Об этом инфомирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что заявление частично подлежит возвращению из-за неподсудности данной инстанции.
При этом иск в части об оспаривании указа президента о досрочном прекращении полномочий руководителя региона принят в судебное производство 20 мая.
Ранее Лайф сообщал, что рассмотрение по иску Игнатьева состоится 30 июня.
Напомним, после скандального видео, на котором Михаил Игнатьев вынудил сотрудника МЧС России подпрыгивать за ключами от машины, Владимир Путин снял его с поста главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия". Выборы нового главы должны состояться 13 сентября.