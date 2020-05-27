Немой инвалид-колясочник пытался ограбить ювелирный с игрушечным пистолетом в ногах — видео

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул 19-летний немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин, держа игрушечный пистолет ногами. Об этом сообщает JornalNH.

Во время налёта на магазин молодой человек передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги. По данным издания, преступник болен церебральным параличом.

Попытку ограбления заметил прохожий, который и вызвал полицию. Правоохранители задержали молодого человека, допросили его и затем передали родителям. Придётся ли ему отвечать перед законом за произошедшее, пока что не известно.