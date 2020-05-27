Стали известны сроки подачи документов в вузы

Срок сдачи ЕГЭ в школах сдвинут — основная волна экзаменов начнётся 3 июля. А подать документы в вузы можно будет ещё раньше — с 20 июня. Сделать это можно будет до 17 августа и дистанционно, предварительно получив сертификат электронной подписи. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

— Мы решили так же, как и в прошлом году, предоставить возможность всем абитуриентам начиная с 20 июня подавать заявления в вузы о поступлении на соответствующие направления или специальности, то есть особенностью этого года будет, что до сдачи ЕГЭ можно уже подать заявление, — сказал Фальков в эфире Первого канала.