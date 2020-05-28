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Это как купание в фонтане, но онлайн. Лучшие открытки для поздравления пограничников

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Фото © YouTube / Поздравления Youtube Lyudmila Sidorovich

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28 мая — День пограничника. В 2020 году из-за коронавируса и самоизоляции его получится отметить только в Интернете. Важно это сделать правильно — чтобы посты были яркими и оригинальными. Собрали лучшие варианты.

Чтобы поздравление получилось оригинальным, уделите внимание пяти моментам.

  1. Анимация. Самая стильная — лучи, как на дискотеке 80-х. Это же праздник! Ещё можно взять анимированных военного или собаку.
  2. Дизайн. Подберите открытку с оригинальным шрифтом поздравления. Желательно как в MovieMaker. Также она должна быть богата на цвета. Миксуйте, не стесняясь, все цвета радуги или несочетаемые красный с жёлтым, синий с зелёным. Выйдите за рамки общепринятого, оригинальничайте.
  3. Текст поздравления. Тут тоже важен дизайн, а не посыл. Сделайте его незаметным, чтобы прочитали только самые внимательные. Идеально: длинный текст мелким белым или чёрным шрифтом на анимированной открытке с буйством красок. Текстом поздравления может быть стихотворение. Так никто не делает, ниша свободна.
  4. Эмодзи. Желательно, чтобы они были форумными. Если анимированные — идеально.
  5. Эмоциональный посыл. Пограничник охраняет родину от врагов, а не стоит на страже мира. Покажите это! Эмодзи с выбитым зубом, кулаки вместо аплодисментов, клыки у собаки — вот это всё.

А вот лучшие варианты. Ваше чувство прекрасного будет удовлетворено.

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © OK.RU

Фото © VK / Открытки

Фото © VK / "Карелия Петрозаводск"

С этими открытками ваше поздравление будет оригинальным и его точно не забудут. Пользуйтесь, если что-то понравилось, и не относитесь к подборке слишком серьёзно.

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