Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом в Москве

Президент РФ Владимир Путин отметил, что работа по борьбе с коронавирусом в Москве была очень ответственной и взвешенной.
— Видел, как вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась в столице, как работала ваша команда. И что хотел бы сказать: это и моя оценка, и специалистов, в том числе международных организаций. В целом работа ваша и всей вашей команды была очень ответственной, она была целенаправленной, взвешенной. Каждый шаг продумывался. Что очень важно: вы действовали на опережение и не теряли времени, — сказал Путин Собянину во время совещания по эпидемиологической ситуации в столице.
Российский лидер также добавил, что были мелкие сбои, но подчеркнул, что они — неизбежны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже готова к выводу плановой медицинской помощи в нормальную работу.