Путин оценил работу Собянина по борьбе с коронавирусом в Москве

— Видел, как вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась в столице, как работала ваша команда. И что хотел бы сказать: это и моя оценка, и специалистов, в том числе международных организаций. В целом работа ваша и всей вашей команды была очень ответственной, она была целенаправленной, взвешенной. Каждый шаг продумывался. Что очень важно: вы действовали на опережение и не теряли времени, — сказал Путин Собянину во время совещания по эпидемиологической ситуации в столице.