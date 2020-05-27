В Сочи больше нет Хероты. Популярную у туристов реку переименовали

Популярную у туристов в Сочи реку Хероту решили переименовать в Хороту, вернув ей историческое название. Об этом сообщается на сайте городского собрания.

— Вопрос о названии реки неоднократно поднимался общественностью и краеведами... Государственный военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идёт документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", — говорится в сообщении.