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В Сочи больше нет Хероты. Популярную у туристов реку переименовали

Она получила исторически обоснованное название.

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Устье реки Хероты летом. Фото © Wikipedia

Популярную у туристов в Сочи реку Хероту решили переименовать в Хороту, вернув ей историческое название. Об этом сообщается на сайте городского собрания.

Вопрос о названии реки неоднократно поднимался общественностью и краеведами... Государственный военно-исторический архив поставил окончательную точку в этом вопросе, и теперь идёт документальное оформление замены названия реки с неблагозвучного "Херота" на исторически обоснованное "Хорота", — говорится в сообщении.

Теперь туристы Адлерского района города больше не смогут сделать фото с дорожным указателем "Река Херота".

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