После пропажи трёхлетней девочки под Псковом завели дело об убийстве

В Псковской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи трёхлетней Вари в СНТ "Кебь". Об этом сообщает пресс-служба СК России.
— В рамках возбуждённого уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, — говорится в сообщении.
Фото © "Лиза алерт"
В СК также отметили помощь в поисках волонтёров организации "Лиза алерт", спортивных коллективов мотопарапланеристов, подводных охотников и добровольцев.
Напомним, трёхлетняя Варя пропала 23 мая вечером. Девочка ушла из дома и не вернулась. В поисках малышки местность обследуют на лодках и с помощью беспилотников.