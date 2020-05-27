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После пропажи трёхлетней девочки под Псковом завели дело об убийстве

Малышку ищут уже четыре дня.

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В Псковской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи трёхлетней Вари в СНТ "Кебь". Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В рамках возбуждённого уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, — говорится в сообщении.

Фото © "Лиза алерт"

В СК также отметили помощь в поисках волонтёров организации "Лиза алерт", спортивных коллективов мотопарапланеристов, подводных охотников и добровольцев.

Напомним, трёхлетняя Варя пропала 23 мая вечером. Девочка ушла из дома и не вернулась. В поисках малышки местность обследуют на лодках и с помощью беспилотников.

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