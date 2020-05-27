После пропажи трёхлетней девочки под Псковом завели дело об убийстве

В Псковской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи трёхлетней Вари в СНТ "Кебь". Об этом сообщает пресс-служба СК России.

— В рамках возбуждённого уголовного дела продолжаются круглосуточные поисковые мероприятия пропавшей девочки, в которых задействованы сотрудники региональных управлений полиции, Росгвардии, ФСИН, военнослужащие Псковского гарнизона, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, — говорится в сообщении.

Фото © "Лиза алерт"

В СК также отметили помощь в поисках волонтёров организации "Лиза алерт", спортивных коллективов мотопарапланеристов, подводных охотников и добровольцев.