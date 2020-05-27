Принц Гарри и Меган Маркл сообщили в полицию о беспилотниках над домом

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл сообщили в полицию о беспилотниках, которые кружат над их домом в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Daily Beast.

Супруги считают, что дронами управляют журналисты. Также принц Гарри и его жена опасаются, что к беспилотникам могут быть причастны террористы. По данным издания, Меган Маркл ранее уже несколько раз получала расистские угрозы.