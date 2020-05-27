Первый трейлер фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" получил символичное музыкальное сопровождение

"Майор Гром: Чумной Доктор" — это экранизация одноимённой серии комиксов от издательства Bubble. Она посвящена подвигам полицейского в отставке из Санкт-Петербурга Игоря Грома.

В фильме ему будет противостоять злодей по имени Чумной Доктор. Как следует из трейлера, антагонист задумал очистить город от "чумы беззакония", людей, которые избежали наказания благодаря большим деньгам и влиятельным связям.

Главные роли в картине исполнят Тихон Жизневский и Любовь Аксёнова. Постановщиком назначен Олег Трофим, молодой режиссёр, снявший ранее один из самых прибыльных фильмов в истории современного российского кинематографа — "Лёд".