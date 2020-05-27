Xiaomi показала брелок, который превращает телевизоры в Smart TV

Новинка получила название Mi TV Stick. Слухи о скором анонсе нового устройства подтвердило немецкое подразделение Xiaomi.

Судя по картинке, размеры гаджета едва ли превышают таковые у обычной USB-флешки. К телевизору устройство подключается через HDMI. Питание же проводится через разъём USB-С.

Судя по пиктограммам на пульте, Mi TV Stick получит поддержку голосового помощника Google Assistant. Ещё на изображении видны горячие клавиши для запуска Netflix и Amazon Prime Video. Если новинка дойдёт до российского рынка, они, скорее всего, будут перепрограммированы под местные онлайн-кинотеатры.

Mi TV Stick работает под управлением Android TV на базе Android 9.0. Встроенной памяти — 8 Гб. Оперативной — 2 Гб. Процессор — 4-ядерный Amlogic S905 Y2.