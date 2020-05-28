Праздник для АвтоВАЗа. Nissan закрывает производство Datsun в России

Nissan завершит производство в конце 2020 года на фоне нестабильной рыночной ситуации, но поставки дилерам продолжатся до марта 2021 года, сообщает ТАСС. В сообщении компании говорится, что она пришла к такому решению на фоне "нестабильной рыночной ситуации и снижения объёма продаж новых автомобилей".

После отказа от производства Datsun компания направит все ресурсы для укрепления брендов Nissan и Infiniti. Кроме того, автоконцерн планирует расширить в России модельный ряд в сегментах кроссоверов и внедорожников, "поскольку эти модели пользуются особой популярностью у российских покупателей".