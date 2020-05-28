Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал о возможностях цифрового образования. Как школьникам проявить себя в современном мире? Что нужно сделать, чтобы в десятом классе получить миллион? Смотрите новый выпуск шоу "Дайте сказать!" — будет интересно.
Алексей Комиссаров в шоу "Дайте сказать": Миллион школьнику — это нормально!
Выпускные в этом году будут проходить онлайн. Но так ли это плохо? Ведь образование подтягивается к цифровому формату, в котором молодое поколение чувствует себя как рыба в воде.
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