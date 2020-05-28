Алексей Комиссаров в шоу "Дайте сказать": Миллион школьнику — это нормально!

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров рассказал о возможностях цифрового образования. Как школьникам проявить себя в современном мире? Что нужно сделать, чтобы в десятом классе получить миллион? Смотрите новый выпуск шоу "Дайте сказать!" — будет интересно.