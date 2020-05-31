Неприятная правда. Почему женщины идут на измену

По статистике, не менее 15–20% женщин изменяют своим супругам. Это нередко приводит к тому, что многие мужчины растят не своих детей, иногда даже не подозревая об этом. Да и статистика часто преуменьшена, ведь женщины не склонны хвалиться подобными "успехами" и завоеваниями, в отличие от мужчин.

— Сложно сказать насчёт сегодняшних показателей, я сама против тестов на ДНК, если в семье и так здоровые отношения, но ещё 20 лет назад каждый шестой ребёнок в России был рождён не от мужа, — рассказала в интервью Лайфу психоаналитик Людмила Полянова.

Психологи и эксперты по семейным отношениям рекомендуют заранее проверить, есть ли в вашем мужчине качества, способные подтолкнуть вас "налево". По мнению специалистов, в большинстве подобных измен, как ни странно, оказываются виноваты именно мужчины.

"Мамкин" пациент

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Вечно чем-то болен, очень эмоционально страдает, ноет и требует избыточного внимания. Этот совершенно незрелый, антисексуальный тип мужчины пытается сделать из жены свою вторую маму. Естественно, женщине с ним тяжело, и она ищет партнёра на стороне.

— Он всё время пытается сесть на шею и склонить к материнским чувствам в отношении него. Но она от этого устаёт, ей тоже хочется почувствовать себя женщиной, о которой заботятся. Тогда она выбирает объект, который даёт ей почувствовать себя в какой-то другой роли, — считает семейный психолог Наталья Панфилова.

Эмоциональный ревнивец-манипулятор

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Ограничивает свободу и следит за каждым шагом под видом опеки. На первый взгляд такой мужчина выглядит заботливым. В начале отношений женщинам даже нравится повышенное внимание партнёра к их жизни, но со временем оно превращается в тотальный контроль.

— Если внимания чересчур много или оно слишком пристальное, мужчина пытается командовать, объяснять, что она должна носить, куда ей лучше ездить или какие языки изучать, это часто провоцирует бегство женщины из дома. В её жизни может появиться другой мужчина, который не будет форматировать её жизнь и даст ей "воздуха", чувство внутренней свободы и ощущение себя личностью, — предупреждает Наталья Панфилова.

По словам эксперта, чем тоньше женщина организована, чем она образованнее и чем больше у неё амбиций, тем сложнее и хуже она переносит давление со стороны мужчины.

Психологи также отмечают, что многие мужчины, как и женщины, часто идут на поводу у эмоций. При повышенной эмоциональности и возникновении чувства ревности формируется стойкое убеждение об измене, даже если её не было. Люди, склонные к "эмоциональному мышлению", искренне уверены, что, если они так чувствуют, значит, так и есть в реальности.

Безразличный флегматик

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Невнимательный к женщине, может и не отличить своих детей от чужих. Когда мужчины слишком мало в жизни женщины, то в конце концов у неё появляется тот, который уделяет ей необходимое внимание.

— Самое основное, что женщину толкает на измену, — это невнимательность к ней. Например, когда мужчина совершенно не уделяет времени ей или детям, не слышит её. Он абсолютно безразличен к её простым потребностям, — продолжает Полянова.

Такое поведение может просто убить нежное отношение к этому мужчине, даже если женщина не планировала никогда изменять. Это может закончиться тем, что она соберёт вещи, детей и уйдёт к другому. Мужчина может покупать ей дорогую одежду, давать денег, но при этом не спрашивать, как она себя чувствует, хорошо ли учатся дети, не нужно ли чем-то помочь. И этим показать своё безразличие.

Запущенный

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Самый безнадёжный вариант, когда мужчина внешне или сексуально для этой женщины непривлекателен.

— Если муж даже физиологически неприятен, женщине точно захочется, чтобы рядом был более близкий на физиологическом уровне мужчина, — объясняет Наталья Панфилова.



Фрилавер-экспериментатор и провокатор

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Мужчины, которые хотят смелых сексуальных экспериментов (групповой секс), рискуют полностью отвратить жену от себя. Большинство женщин, выбирая партнёра для семейной жизни, не настроены на то, чтобы его с кем-то делить, уверяют психологи.

— Если мужчина женщине изменяет, это из той же серии, что и невнимательность, только ещё усилено тем, что женщине это неприятно физиологически, это бьёт по её самооценке, самолюбию. На сильных эмоциях она может совершить ответный удар и изменить мужчине не потому, что в кого-то влюбилась, а потому, что ей хочется, чтобы он тоже испытывал такую же боль, которую испытывает она, — уточняет Наталья Панфилова.

Если мужчина заранее предлагает свободные отношения, он тоже должен быть готов к тому, что лишняя свобода до добра не доводит.

Вечный странник

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Долгое отсутствие мужчины, как и навязчивый контроль, надоедает. Также, когда у партнёра много разных хобби и увлечений, он может внезапно обнаружить, что его жена уже с другим, предупреждают эксперты по семейным отношениям.

— Это стоит помнить и тем, кто любит носиться по командировкам, уезжать в длительные путешествия. Для женщины такое одиночество — сложное время, которое не каждая может пережить без приключений, — добавляет Наталья Панфилова.

По словам Людмилы Поляновой, для мужчин измены представляют физиологический интерес. Однако, если говорить о нормальной женщине, а не о патологической любительнице изменять, для неё этот интерес психологический. Если женщина пошла на измену, значит, в паре есть серьёзные проблемы. И больше вероятности, что после такого женского "поворота налево" брак распадётся.

Что же касается воспитания "чужих детей", то, по мнению психологов, если мужчина любит женщину, он обязательно любит и её детей — это основная причина, почему мужчина принимает другого ребёнка. А причины для себя он сам формулирует: потому что не может без неё жить; потому что не бывает чужих детей; потому что он к ребёнку привязался — каждый примет свою версию.