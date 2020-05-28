В Великобритании умер самый старый мужчина на планете

Самый старый мужчина на Земле, житель Британии Роберт Уэйтон, переживший испанку и две мировые войны, скончался сегодня в возрасте 112 лет. Об этом пишет Press Association со ссылкой на его семью.

— С глубоким прискорбием семья Уэйтон сообщает о смерти нашего любимого Боба Уэйтона, — цитирует агентство заявление родных. Отмечается также, что старейший мужчина на Земле умер во сне в своей квартире в Олтоне (графство Гэмпшир) от онкологии.