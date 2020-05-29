Скончался российский активист Сергей Мохнаткин

Российский активист и правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет в реанимации московской больницы. Об этом журналистам рассказала его супруга Анна Кречетова, сообщает "Коммерсант".

— Нам недавно позвонили, минут 20 назад, из реанимации и сказали, что да [умер], — приводит её слова издание.

Данную информацию подтвердил также писатель Виктор Шендерович. "Умер Сергей Мохнаткин", — написал он на своей странице в "Фейсбуке".

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мохнаткина к четырём с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к представителям власти после избиения полицейского. В июне 2016 года ему был продлён срок заключения на 11 месяцев, а в 2017-м — ещё на два года за сопротивление сотрудникам колонии. В декабре 2018 года он был освобождён.