Коронавирусный отпуск. Какие справки потребуют от туристов в условиях коронавируса

Соотечественники истосковались по отпускам, морю и пляжу. И выезд на отдых официально разрешили. По крайней мере, летом открывают Краснодарский край. Но бумажная волокита может серьёзно подпортить впечатления от долгожданного отрыва. В режиме самоизоляции с каждого туриста требуется увесистая кипа бумажек и разрешений. А если их не будет, вы рискуете провести свой отпуск в зале ожидания аэропорта. Так что всё серьёзно — сохраните эту инфографику себе и отправьте друзьям.