Илон Маск прокатился на "кибертраке" по подземному тоннелю и попался на обмане

Основатель Tesla Илон Маск и ведущий вечернего развлекательного шоу Джей Лено прокатились на грузовике Cybertruck по тоннелю под Лос-Анджелесом. Маск рассказал любителю автомобилей (у Джея Лено есть собственное автошоу на "Ютубе") о дизайне машины и о том, что "кибертрак" пойдёт в серийное производство почти в таком же виде, как и представленный прототип.
Но пользователи "Твиттера" обратили внимание, что вместо скоростной рельсовой магистрали в тоннеле под Лос-Анджелесом проложена обычная асфальтовая дорога, хотя в релизах Илон Маск обещал, что двигаться под землёй автомобилисты смогут гораздо быстрее, чем обычно.
The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB— The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018
На вопросы пользователей, почему Илон Маск так и не построил тоннель, который обещал изначально, создатель Boring Company, Tesla и SpaceX пока не ответил. Саму магистраль под Лос-Анджелесом Илон Маск показал ещё в 2018 году. Заявленная скорость движения рельсовых платформ, на которых должны крепиться автомобили, составляет 240 километров в час, однако дата начала коммерческого использования магистрали не называется до сих пор.