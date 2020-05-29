Илон Маск прокатился на "кибертраке" по подземному тоннелю и попался на обмане

Основатель Tesla Илон Маск и ведущий вечернего развлекательного шоу Джей Лено прокатились на грузовике Cybertruck по тоннелю под Лос-Анджелесом. Маск рассказал любителю автомобилей (у Джея Лено есть собственное автошоу на "Ютубе") о дизайне машины и о том, что "кибертрак" пойдёт в серийное производство почти в таком же виде, как и представленный прототип.

Но пользователи "Твиттера" обратили внимание, что вместо скоростной рельсовой магистрали в тоннеле под Лос-Анджелесом проложена обычная асфальтовая дорога, хотя в релизах Илон Маск обещал, что двигаться под землёй автомобилисты смогут гораздо быстрее, чем обычно.

The Boring Company Loop system pic.twitter.com/xVpDHzZKXB — The Boring Company (@boringcompany) December 19, 2018