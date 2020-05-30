Смерть от зажигалки. Дети умирают, вдыхая пары газа

Сниффинг — новый вид смертельно опасной токсикомании. Теперь каждый подросток находится в зоне риска. И ситуация касается не только неблагополучных семей. Смертность от этой "забавы" увеличилась в России в несколько раз из-за крайней токсичности — умирают от остановки сердца или дыхания, гипоксии, а повреждённый в результате привыкания мозг делает подростка инвалидом. Зажигалки в руках детей становятся опасной приметой, ведь благодаря им они вдыхают токсичный газ.

Быстрый путь к слабоумию

С английского языка слово sniff переводится как "нюхать, вдыхать". Если пару-тройку десятков лет назад среди подростков было популярно нюхать клей или пары бензина, то сейчас молодёжь предпочитает вдыхать в себя газ из зажигалок, газовых горелок и баллонов для туристских плит.

Вдыхаемые газы вызывают наркотический эффект за одну-три минуты. В их составе обычно содержатся изобутан, пропан, бутан. При вдыхании эти вещества вытесняют кислород, из-за чего в мозге происходит гипоксия — кислородное голодание, вызывающее психоделичные эффекты — галлюцинации и фантазии. Помимо того, среди побочных эффектов наблюдаются тошнота, дезориентация и головокружение.

— Бутан вытесняет кислород, который в итоге не поступает в мозг, что приводит к гипоксии клеток головного мозга. Из-за недостатка кислорода возникает токсический эффект на мозг, появляются галлюцинаторные переживания. Если говорить о риске, то из-за вдыхания паров газа может наступить паралич дыхательного центра с остановкой дыхания, — пояснил Лайфу психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

По мнению экспертов, зачастую подростки пробуют вдыхать газ единожды — ради любопытства. Но он вызывает сильную психологическую зависимость, и те, кто "подсаживается" на это, с течением времени рискуют собственными мозгами.

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Уничтожение нейронов в головном мозге может вызвать необратимые изменения физического состояния человека, например, слабоумие. При постоянном сниффинге мозг уже может не восстановиться и здоровая психика тоже.

— Крайне опасная токсикомания воздействует на дыхательные пути, провоцирует гипоксию мозга. А ведь именно в подростковом возрасте активно развивается мозг. Ухудшается способность учиться, гораздо хуже работают мышление, память, концентрация внимания. Подростки сами говорят, что они словно начинают "тупить", — рассказал Алексей Казанцев.

Нарколог Сергей Полятыкин добавил, что новый вид зависимости отличается крайней токсичностью.

— Компоненты любого токсического летучего вещества могут проникать через липидный барьер (клетки головного мозга), что вызывает сильнейшую интоксикацию. От этого особенно страдают двигательные и дыхательные центры, из-за чего может произойти остановка сердца и дыхания, — сказал врач.

Растущая смертность

При большой "дозе" подросток умирает от отёка мозга, лёгких, удушья, паралича дыхания. В 2016 году в России от сознательного вдыхания газа погибли 65 детей, в 2017-м — 142 человека, а в 2018-м — 154.

В 2017 году в Татарстане погибла 14-летняя жительница города Зеленодольск Милена Романова. Прилежная ученица и спортсменка связалась не с той компанией, в итоге родители нашли её бездыханное тело на чужой квартире. Медосвидетельствование показало, что несовершеннолетняя отравилась газом.

В октябре 2019 года на территории самарской школы умер 13-летний подросток. Друзья убежали, когда увидели, что ему стало плохо. Позже очевидцы рассказали, что подростки вдыхали содержимое "какого-то баллончика".

Как распознать сниффера

По словам Алексея Казанцева, сниффингом увлекаются дети от 8 до 15 лет. — Если семья совсем не благополучная, то дети могут злоупотреблять и с шести лет. Это пристрастие зависит от общества, социума, от людей, живущих рядом. Например, в мегаполисах сниффинг распространён в меньшей степени, чем в маленьких городах и деревнях, — отметил Казанцев.

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Наркологи объясняют, что если у ребёнка нет сопутствующих заболеваний, например бронхиальной астмы, то однократное отравление газом может пройти почти бесследно для организма. Этот вид токсикомании вызывает привыкание, но не мгновенно, то есть оступившегося человека реально спасти.

Внимательный родитель не сможет не заметить перемены в своём ребёнке, начинающем увлекаться сниффингом. Изначально может показаться странным, что подросток где-то начинает пропадать, ведь обычно дети любят собираться и употреблять запрещённое на заброшенных стройках и в гаражах.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев рассказал, по каким признакам можно понять, что подросток балуется сниффингом. По его мнению, узнать, что ребёнок — токсикоман, можно по определённому запаху, исходящему от его кожи, одежды и волос. Меняется поведение, изменяются зрачки — они расширены и не реагируют на яркий свет. Подросток становится забывчив, замедляется скорость реакции. Бледнеет кожа из-за нарушений поступления воздуха, порой она приобретает серо-зелёный цвет.

Поведение у ребёнка после сниффинга такое же, как у пьяного человека, он может быть перевозбуждён или проявлять агрессию. Иногда снифферы, наоборот, ведут себя вяло и очень апатично.

Если есть реальные причины подозревать ребёнка в сниффинге, то необходимо убедить его пойти вместе в наркологический диспансер. Там он ежемесячно будет проходить медицинский осмотр и посещать психолога, что очень важно, ведь зачастую дети-токсикоманы находятся в состоянии невроза и депрессии.

Продажу зажигалок ограничат

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В первой половине 2019 года Следственный комитет РФ направил обращение председателю Правительства России с предложением ограничения продажи несовершеннолетним газосодержащей продукции.

В мае депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, направленный на борьбу с подростковой газовой токсикоманией. Депутат Кирилл Щитов рассказал о том, что "Мосгордума выйдет с федеральной инициативой о запрете продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы". Также парламентарии предлагают закрепить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в токсикоманию.