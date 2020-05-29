Начинается строительство "Арены Омск"

Строительство "Омск-арены" происходит на основе концессионного соглашения между "Газпром нефтью", Правительством РФ и Правительством Омской области. Основную часть финансирования на паритетных условиях несут "Газпром нефть" и федеральное правительство. Проект "Омск-арена" станет крупнейшим планом корпоративной программы социальных инвестиций "Родные города", реализуемой "Газпром нефтью" в регионах деятельности. При осуществлении сторонами оговорённого объёма финансирования проекта строительство комплекса планируется завершить осенью 2022 года. Новая арена станет площадкой проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею (декабрь 2022 — январь 2023 гг.).
Фото © "Газпром нефть"
Фото © "Газпром нефть"
Хоккейный клуб "Авангард" уже давно стал одним из символов Омска, при этом возведение новой арены является не только спортивным, но и важным социальным проектом. Недавно мы получили от региональных властей разрешение на начало строительства новой арены. Это позволило передать генподрядчику площадку, в начале июня там уже начнутся работы. На первом этапе они будут идти за счёт "Газпром нефти", но скоро должно начаться и федеральное финансирование. Уверен, что строительство арены станет успешным примером государственно-частного партнёрства. В 2019 году был построен комплекс академии "Авангард" — самого современного сооружения подобного типа в России. После появления "Омск-арены" наш большой проект по созданию современной хоккейной инфраструктуры в Омске будет завершён
Александр Дыбаль
Член правления "Газпром нефти"