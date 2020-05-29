Начинается строительство "Арены Омск"

Хоккейный клуб "Авангард" уже давно стал одним из символов Омска, при этом возведение новой арены является не только спортивным, но и важным социальным проектом. Недавно мы получили от региональных властей разрешение на начало строительства новой арены. Это позволило передать генподрядчику площадку, в начале июня там уже начнутся работы. На первом этапе они будут идти за счёт "Газпром нефти", но скоро должно начаться и федеральное финансирование. Уверен, что строительство арены станет успешным примером государственно-частного партнёрства. В 2019 году был построен комплекс академии "Авангард" — самого современного сооружения подобного типа в России. После появления "Омск-арены" наш большой проект по созданию современной хоккейной инфраструктуры в Омске будет завершён

Александр Дыбаль Член правления "Газпром нефти"