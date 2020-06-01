Извращенцы на поводке. В России нашли способ контролировать педофилов принудительно

— Педофилы, отсидевшие в колонии по соответствующей статье, должны пожизненно оставаться под надзором правоохранительных органов, — заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Для этого она предлагает создать реестр педофилов по примеру тех баз данных, что уже существуют в США, Польше и Казахстане.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что длительное прорабатывание закона является следствием его юридической неоднозначности.

— Сама идея правильна, но она требует очень большой аккуратности, уточнений. Из-за этого, я полагаю, и идёт долгое согласование, — уточнил Мирзаян.

Блогер Михаил Лапидус, много лет проработавший полицейским в США, полагает, что данная мера более чем оправданна, так как сильно помогает в борьбе с педофилией.

— Подобные меры очень эффективны, пока я работал, наличие реестра очень помогало контролировать ситуацию. Отмечу, что в Калифорнии с этим видом преступлений прямо беда, там очень много педофилов. Это лишь инструмент борьбы с ними, необходимый для того, чтобы предотвращать преступления. Если ты отсидел срок, то преступление это не отменяет. Отмечу, что у педофилов очень высокий рецидив, повторение преступления. Надо же понимать, что тут вопрос не в раскаянии, как это случается, скажем, с воровством, а в том, что это расстройство, может, даже болезнь, — полагает эксперт.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что в данном случае не стоит оглядываться на ложно понимаемые права человека, а следует действовать в интересах общества в целом.

— Считать ли человека, отсидевшего срок за педофилию, опасным или нет, вопрос непростой. Любое преступление, совершённое в здравом уме, сохраняет опасность рецидива. А что касается педофилов, то во многом тут психиатрическая составляющая присутствует. Нет никакой причины полагать, что он отсидит срок, раскается и больше не совершит подобного. Полагаю, что мера более чем оправданна. Другой вопрос — насколько это соотносится с правами человека. Но что приоритетнее: права общества или права малого количества людей с уголовными судимостями? А посадка в тюрьму — это нарушение прав человека или нет? Если человек имеет склонность, то в целях профилактики, безусловно, нужно знать о нём необходимую информацию. Наши правозащитники, конечно, могут использовать это в качестве примера жестокости наших правоохранительных органов, но у них же есть образец прав человека — США, пусть используют опыт этой страны, — заявил эксперт.