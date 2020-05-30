Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink

Лайф и цифровой видеосервис "Ростелекома" Wink продолжают еженедельную рубрику COWINK-20. В ней мы рассказываем, какие фильмы и сериалы пользовались у россиян наибольшей популярностью на прошлой неделе.

Небольшие подвижки в первой пятёрке. "Тролли" сбились с курса в рамках мирового тура и забрели на первую строчку. И нет, мы вас не троллим. Сюрприз номер два — на пятой строчке. Имя ему — "Шугалей". Новый (если вообще не первый) российско-тунисский фильм про социологов с завязкой в духе "что здесь вообще могло пойти так".

Двое социологов — Максим Шугалей и Александр Прокофьев — отправляются в Ливию, чтобы узнать, действительно ли там идёт гражданская война. Идёт. И одна из сторон берёт их в плен. Directed by Robert B Weide.

Из второй пятёрки отметим "Под водой". После недолгих экспериментов с глубиной ужастик про тварь на дне океана всплыл из сетки лузеров и задержался в золотой середине — десятое место.

Новинки же в этот раз по большей части сосредоточились в конце топ-20. Выделим "Ну разве не романтично?". Уморительная комедия с Лиамом Хемсвортом (брат Тора) про то, как разочаровавшаяся в любви женщина однажды просыпается в мире, который живёт по законам ромкомов.

Не обошлось и без новых проектов с альтернативной озвучкой. Их сразу два: "Полный расколбас" и "Успеть до полуночи". В каждом фильме персонажи говорят голосом уважаемого Гоблина.

К неудачникам же на этой неделе спустился проект, который, мы думали, не увидим здесь никогда. После девяти недель со звоном упал на дно абсолютный рекордсмен основной двадцатки — мультфильм "Холодное сердце – 2".

Поприветствуем и другого долгожителя топ-20. После затянувшегося на восемь недель падения к лузерам примкнул "Бладшот". Очень ожидаемо — в прошлый раз боевик с Вином Дизелем из последних сил держался на 20-й строчке.

"Джокер", которому мы предсказали недолгий триумф, не стал противиться судьбе и тоже выбыл из гонки.

Топ-20 бесплатных проектов вернулся к апрельскому состоянию: снова замелькали тайтлы, которых не было видно больше месяца. Но обо всём по порядку.

Первая пятёрка. "Смешариков" будто ветром сдуло. Причём так основательно, аж на девятнадцатую строчку. Теперь царь горы снова "Ам Ням". В затылок ему дышит мультфильм "Маша и Медведь".

Вернулись после долгого отсутствия "Ходячие мертвецы". Уж не знаем, где они бродили несколько недель кряду. Внезапно нарисовался в первой пятёрке и "Волк с Уолл-стрит".

Чуть ниже расположился ещё один старый друг COWINK-20 — "Джон Уик – 3". Случилось и возвращение блудного сына. В прямом смысле. Одноимённый сериал с симпатяжкой Томом Пэйном в главной роли расположился на восьмом месте. Не нуждающиеся в представлении "Воронины" сменили во второй десятке неубиваемых "Сватов".

Нереально крутой дебют состоялся у записи концерта "История звука" от ДДТ. Помните, как мы хвалили за лучший концерт Сергея Лазарева, потому что он занял четырнадцатое место? Так вот, легенды русского рока дали огня и застолбили одиннадцатую строчку.