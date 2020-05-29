Стоимость нефти Brent превысила $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достигла отметки $38,17 за баррель, судя по данным торговой площадки по состоянию на 21:28 мск. Этот показатель на 6% превышает данные с закрытия предыдущих торгов.
Отметим, что последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $38 за баррель 6 марта 2020 года.
В свою очередь, стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI к 21:28 мск выросла на 6% — до $36,11, а затем снизилась до 35,54 доллара за баррель.
Напомним, нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса и развала сделки ОПЕК+ о сокращении объёма добычи. В апреле страны ОПЕК+ пришли к соглашению, которое предполагает рекордное сокращение добычи чёрного золота — на 9,7 миллиона баррелей в сутки. После этого цены на нефть поползли вверх.