Стоимость нефти Brent превысила $38

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе на лондонской бирже ICE достигла отметки $38,17 за баррель, судя по данным торговой площадки по состоянию на 21:28 мск. Этот показатель на 6% превышает данные с закрытия предыдущих торгов.

Отметим, что последний раз цена нефти этого сорта превышала отметку $38 за баррель 6 марта 2020 года.

В свою очередь, стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки WTI к 21:28 мск выросла на 6% — до $36,11, а затем снизилась до 35,54 доллара за баррель.