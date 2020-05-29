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В центре Петербурга два автомобиля сбили четырёхлетнюю девочку

Инцидент произошёл не на пешеходном переходе.

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Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

В центре Санкт-Петербурга автомобили Toyota и Hyundai сбили четырёхлетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вечером 29 мая в районе дома № 1 на Биржевой площади. Отмечается, что сначала девочку вне пешеходного перехода сбил автомобиль Hyundai, за рулём которого находился водитель 1991 года рождения. После наезд совершил водитель автомобиля Toyota.

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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