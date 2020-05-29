В центре Петербурга два автомобиля сбили четырёхлетнюю девочку

В центре Санкт-Петербурга автомобили Toyota и Hyundai сбили четырёхлетнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Инцидент произошёл вечером 29 мая в районе дома № 1 на Биржевой площади. Отмечается, что сначала девочку вне пешеходного перехода сбил автомобиль Hyundai, за рулём которого находился водитель 1991 года рождения. После наезд совершил водитель автомобиля Toyota.
Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.