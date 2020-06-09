Возврат к холодной войне. Для чего США хотят испытать ядерное оружие

Уничтожение международных договоров и желание навязывать условия существования вынудили США выйти из ряда первых. Это может привести к новому кризису и новой гонке вооружений.

Это нам не нравится, уберите

Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) долгое время считались основными документами, подписание которых снижает риск начала и развития как обычной, так и ядерной войны. Рациональность подписания этих документов устраивала всех — и американских президентов, и руководство России, и руководящие круги стран НАТО. После подписания основоположных документов сложилась ситуация, когда все страны имеют легальные основания наблюдать друг за другом и задавать открытые вопросы о тех или иных вооружениях.

Договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, подписанный в далёком 1963 году, стал базой для всех остальных документов и регламентировал запрет на испытания ядерного оружия в любом его виде. Однако эксперты долгие годы отмечали: все существующие соглашения, в числе которых, кстати, находится и Договор о неразмещении первыми оружия в космосе, противоречат военной доктрине США и мешают достичь военного и технологического превосходства.

Бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и специалист по стратегическому планированию РВСН, подполковник запаса Андрей Симкин пояснил, что все договоры, связанные с контролем над вооружением, США на протяжении всей истории подписывали "скрипя зубами".

Важно понимать одно — совместное купирование международных угроз в планы военного руководства США (и, скорее всего, политического тоже) никогда не входило. После первых испытаний оружия массового поражения на Хиросиме и Нагасаки стало очевидно, что тот, у кого оружие есть, может и будет диктовать условия тем, у кого его нет. Военное и технологическое превосходство США "джентльменским поведением" в рамках договора всегда придерживалось — ракеты не строй, бомбы не взрывай, соседей не провоцируй, и всё будет хорошо. Такой подход не мог и не может устроить страну, которая не хочет ни с кем договариваться, а хочет навязывать свои условия Андрей Симкин Бывший офицер ГОУ ГШ ВС РФ, специалист по стратегическому планированию РВСН

Шаг навстречу ядерной войне

В 2019 году министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что механизм совместной ликвидации угроз, которые встают перед Россией и странами НАТО, работает всё хуже, причём не по вине России. Ещё год назад министр отмечал, что военная активность разведывательной авиации достигла небывалого, даже по меркам холодной войны, уровня. В 2020 году, даже несмотря на появившуюся опасность глобальной пандемии, американские военные перешли от простой демонстрации флага к подготовке реальной ядерной войны.

Особенность любых военных учений состоит в том, что всегда отрабатывается какая-то легенда. Например, террористы (Х) нападают на город (Y), а военные отражают угрозу. Что касается Российской армии, то в подавляющем большинстве случаев сценарии разыгрывались именно в ответно-встречном ключе, когда военным приходится реагировать на появление угрозы. Американские военные, напротив, открыто демонстрируют наступательную доктрину и сначала проводят разведку у границ России, а затем, не скрывая этого, проводят "учебную ядерную атаку" на российские промышленные центры, в числе которых Южный федеральный округ, Крым, Мурманск и Калининград.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин отметил, что в США живёт и крепнет идея фикс — нарушить стратегический баланс в вооружениях в пользу Америки.

Там [в Америке] считают, что с помощью систем устрашения можно сохранить лидерство Соединённых Штатов. Для этого американские элиты последовательно, поэтапно бьют по стратегической стабильности. В 2002-м для этого вышли из Договора по противоракетной обороне, в 2019-м вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, в 2020 году вышли из Договора по открытому небу и, скорее всего, в ближайшее время выйдут из Договора по сокращению стратегических вооружений. В США каждый такой договор рассматривают как инструмент, который сковывает американские возможности по проецированию силы везде, где Америка того пожелает Константин Блохин Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН

Новое поле боя

Эксперты и специалисты по стратегической безопасности отмечают, что агрессивное поведение вполне вписывается в курс Республиканской партии, за которой (теперь уже вместо демократов) устойчиво закрепилось прозвище "партия войны". В определённом смысле поведение Дональда Трампа и всей его команды в Пентагоне похоже на образ жизни техасского фермера, который приходит на переговоры в грязных сапогах, закидывает ноги на стол, публично ковыряется в зубах, а после, ощутив на себе возмущение и гнев, начинает диктовать какие-то базовые условия, без которых дальнейшее общение не может считаться возможным.

Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Анатолий Никифоров отметил, что США по всем внешнеполитическим направлениям всегда действуют одинаково.

Если Америку не устраивает сложившееся положение вещей, то сначала подаётся публичное обвинение, потом готовится общественное мнение, а потом в целях сохранения нации и экономики происходят известные решения — публичные выходы из соглашений и разрывы договоров. Именно так единая схема подавления любых переговоров и работает. Точно так же произошло и с Договором по открытому небу, который считался универсальным инструментом для контроля над вооружениями Анатолий Никифоров Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации

Как отмечает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, выход из всех соглашений, которые считаются неэффективными для США, — визитная карточка администрации Трампа, поэтому и выход из иранской "ядерной сделки", и демонстративный отказ от ДОН (Договор об открытом небе), и прекращение финансирования ВОЗ — звенья одной цепи. Историк и член научного совета по проблемам ядерного разоружения Андрей Филиппов пояснил, что атомное оружие в 1945 году зафиксировало американское лидерство и угроза тотального уничтожения до сих пор работает в нужную американцам сторону.

Дальнейший вариант развития событий — вывод ядерного оружия в космос и синхронные испытания ОМП. До настоящего момента такой вариант развития событий считался невозможным, но Дональд Трамп совершает невозможное с момента вступления в предвыборную гонку, поэтому сбрасывать со счетов этот шаг нельзя. Сейчас очевидно, что ни один договор с американцами на взаимовыгодных условиях заключить нельзя — соглашение в первую очередь не должно ограничивать американское лидерство, а значит, изначально будет угрожать другим странам, где у США могут быть интересы. Принцип "договорись или умри" сейчас будет прогрессировать, и для подкрепления собственных планов США вполне могут начать испытания ядерного оружия как на Земле, так и за её пределами Андрей Филиппов Член научного совета по проблемам ядерного разоружения

Случайная война

Эксперты отмечают, что укрепление американского лидерства с помощью неконтролируемой цепной реакции и деления атомов может спровоцировать настоящую (пусть и ограниченную) ядерную войну. Бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и специалист по стратегическому планированию РВСН, подполковник запаса Андрей Симкин отметил, что произойти такая война может на любом из направлений, где США осуществляют свою деятельность.

Ядерные испытания — только первый этап. Могут взорвать бомбу где-нибудь на островах в Тихом океане и покажут прямую трансляцию в YouTube, чтобы до максимально широкой аудитории дошло, кто в мире главный. Могут то же самое в космосе провести, но тогда риск возрастает — с ядерными испытаниями в космосе шутить опасно, ведь возрастает риск того, что большая часть космических аппаратов будет выведена из строя. А любое нападение, скажем, на российский объект в космосе — это объявление войны Андрей Симкин Подполковник запаса, бывший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ