МегаФон запустил совместный тариф с блогером Wylsacom

МегаФон запустил нишевый тариф, разработанный совместно с популярным техноблогером Валентином Петуховым, автором проекта Wylsacom. Тариф стал частью новой линейки оператора "Всегда на связи с тарифами #БезПереплат". Это первый в мире совместный тариф оператора и блогера, предлагающий уникальные преимущества его подписчикам.

Тариф "Без переплат. Интернет Wylsacom edition" включает безлимитный трафик на YouTube, безлимитное общение в соцсетях и мессенджерах и 25 ГБ интернета в месяц. Абонентам также доступна защита от платных подписок и бесплатное общение в мессенджерах даже при отрицательном балансе счёта.

Как и в других тарифах новой линейки, все оплаченные, но неиспользованные гигабайты переносятся в копилку абонента и хранятся там бессрочно. Ими можно воспользоваться в любой момент, если закончился интернет, включённый в тариф, в том числе можно поделиться с близкими: абоненты могут бесплатно раздавать интернет по WiFi со своего смартфона без ограничения скорости.

Тариф действует в большинстве городов России, абонентская плата зависит от региона, например, в Москве она составляет 550 рублей, в Санкт-Петербурге — 500 рублей. В тариф также включено от 300 до 500 минут, звонки на номера МегаФона не тарифицируются.

— МегаФон первым в мире запускает совместный тариф мобильного оператора и блогера. Вилса не просто лицо проекта, а полноправный участник: он разрабатывал вместе с нами как условия тарифа, так и возможные активации с абонентами, — отмечает Илья Александров, директор по digital-коммуникациям и специальным проектам МегаФона. — Вилса делает свой канал десять лет, у него больше девяти миллионов подписчиков и почти два миллиарда просмотров на ютубе. Это огромное медиа, которое и станет главным каналом продвижения нового тарифа.

— Много лет пользуюсь МегаФоном и очень рад, что представилась возможность трансформировать свой опыт абонента в специальный тариф, — комментирует Валентин Петухов. — Я, как и все современные пользователи, от оператора хочу адекватной цены, качественной связи, доступного интернета и дополнительных приятных опций. Все это и даже больше даёт тариф Wylsacom Edition. Как положено, звонко, по красоте!

Абоненты, выбравшие новый тариф, могут воспользоваться целым рядом предложений от блогера: участвовать в ежемесячных розыгрышах гаджетов от Вилсы, получить возможность личной консультации от блогера по телефону на тему гаджетов и технологий. Кроме того, абоненты смогут выбирать темы для видео, которые будет освещать Вилса на своём канале, то есть влиять на контент.