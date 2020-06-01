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Памфилова назвала 1 июля оптимальной датой для голосования по конституции

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что, по её мнению, 1 июля было бы оптимальной датой для проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом она сказала на совещании с президентом по поводу основного закона страны.

Я полагаю, что если Анна Попова (глава Роспотребнадзора. — Прим. ред.) вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции к улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации, то оптимальным днём для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля, — сказала Памфилова.

Глава ЦИК отметила, что уже создан хороший задел в подготовке к голосованию и чем дальше оттягивать волеизъявление, тем больше возможностей, что этот задел будет размываться.

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