Памфилова назвала 1 июля оптимальной датой для голосования по конституции

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что, по её мнению, 1 июля было бы оптимальной датой для проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Об этом она сказала на совещании с президентом по поводу основного закона страны.

— Я полагаю, что если Анна Попова (глава Роспотребнадзора. — Прим. ред.) вместе со специалистами дадут добро, исходя из тенденции к улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации, то оптимальным днём для назначения общероссийского голосования было бы 1 июля, — сказала Памфилова.