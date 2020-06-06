Озёра смерти со всего мира. Самые опасные и загадочные водоёмы земного шара

Об этих водоёмах, раскиданных по всему земному шару, ходят самые разные легенды. Одни якобы не имеют дна и, поговаривают, связаны с Мировым океаном. На берегах других нет ни флоры, ни фауны, а пятиминутное любование их яркими водами может закончиться летальным исходом.

Самое кислотное озеро планеты

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Удивительное по своей красоте озеро Кавах Иджен, привлекающее ежегодно сотни туристов, расположилось на острове Ява. Весьма большое по площади (около километра в диаметре), это озеро располагается в кратере одноимённого вулкана. Бирюзовый цвет вод в сочетании с кирпично-красными берегами вряд ли оставит кого-то равнодушным. Но и в живых без мер предосторожности остаться будет непросто.

Дело в том, что водоём является не чем иным, как вулканическим озером, наполненным серной кислотой. Его температура составляет 60 градусов. Из-за этого около озера находиться без респиратора попросту небезопасно. Клубы серного дыма не только не позволят дышать полной грудью, но и могут привести к отравлению. Удивительно, но местным жителям удаётся совладать со стихией. Обмотавшись платками и шарфами, они умудряются собирать серу на берегах. К слову, средняя зарплата за такую работу — всего около 100 долларов в месяц.

Несмотря на опасный состав, воду в озере можно даже потрогать. Правда, при длительном контакте сильнейший ожог неизбежен. Именно благодаря серной кислоте в составе ночью это озеро будто подсвечивается изнутри. А днём, в зависимости от активности вулкана, вода меняет свой цвет (от бирюзовых оттенков голубого до серого или зелёного) и прозрачность (озеро может становиться то прозрачным, то мутным).

Озеро застывших фламинго

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Страшное зрелище в виде мёртвых птиц, застывших в своих привычных позах, предстанет перед посетителями озера Натрон на севере Танзании. Расположенный на высоте 600 метров над уровнем моря — этот водоём больше походит на пересохшую лужу. Его глубина в разных местах не превышает трёх метров, а большое скопление соли в его водах покрывает его ярко-красной корочкой.

В зависимости от сезона воды этого озера могут приобретать разные оттенки: от жёлто-оранжевых до ярко-красных. Столь необычный окрас вод обусловлен высокой концентрацией солелюбивых микроорганизмов и цианобактерий в воде. Они начинают активно размножаться в этом водоёме с наступлением засушливого сезона. И именно это привлекает в эти края малых фламинго, которые выбрали данное озеро единственным местом зимовки в Восточной Африке.

Однако слава пришла к озеру не за счёт его красочных пейзажей, а благодаря жутким фигурам мёртвых птиц и животных, которые навсегда застыли в своих естественных позах. Из-за высокой концентрации соды и соли они оказались засолены заживо. Столь жуткое зрелище на своих снимках запечатлел известный фотограф Ник Брандт.

— Никто не знает точно, как животные умирают, но кажется, что зеркальная природа поверхности озера вводит их в заблуждение, в результате чего они врезаются в озеро, — пишет фотограф в своём инстаграме. — В воде настолько высокое содержание соды, что через несколько секунд она растворяет чернила от коробок с плёнкой Kodak. Сода и соль заставляют существ окаменеть, прекрасно сохраняясь, когда они высыхают.

Взрывоопасные озёра

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Представить себе, что наполненное водой озеро может взорваться, пожалуй, невозможно. Однако это так. На планете существует несколько по-настоящему взрывоопасных озёр, которые в любой момент могут сыграть злую шутку с туристами или местными жителями. Все они расположены на Африканском континенте: озёра Ньос и Манун — в Камеруне, а озеро Киву — в Конго.

На дне озёр очень велики запасы диоксида углерода. Поэтому детонатором для мощного взрыва может послужить даже небольшое землетрясение. Одно из них произошло в 1986 году вблизи озера Ньос. Накопившийся под водой углекислый газ вырвался наружу и окутал окрестности в радиусе 27 километров, что привело в том числе и к большим человеческим жертвам. В результате этой трагедии правительству Камеруна даже пришлось установить специальную систему дегазации озера, чтобы впредь избежать людских смертей.

Куда более опасным на этом фоне выглядит озеро Киву. В отличие от камерунского собрата под его водами скрыты настоящие залежи метана. По разным данным, они превышают 50 млрд кубических метров. Взрыв такого количества газа мог бы стать настоящей "пороховой бочкой" не только для Африканского континента, но и для всей планеты.

Радиоактивный могильник

Засыпка радиоактивного озера Карачай. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Ещё одно опасное озеро — Карачай — расположено уже на территории современной России, в Челябинской области. Оно заслужило славу самого грязного озера на планете из-за того, что с 50-х годов прошлого века туда сливали радиоактивные отходы.

Только минута нахождения на берегах этого, с позволения сказать, "водоёма" без костюма радиационной защиты может обернуться лучевой болезнью. Ну а часа пребывания на берегу хватит, чтобы скоропостижно скончаться.

Несмотря на то что консервация водоёма B-9 (а именно так его обозначают на картах сотрудники мирного атома) должна была закончиться к 2015 году, эксперты утверждают, что последствия распада радиоактивных веществ будут ощущаться ещё долгие годы.

Особо смелые любители рыбалки из окрестных деревень утверждали, что пробирались к соседним водоёмам через колючую проволоку в поисках улова. Якобы клёв в соседних озёрах отменный. Вот только из воды им удавалось вытащить такое, что напрочь способно отбить тягу к рыбалке. Караси без глаз и с аномалиями в развитии или рыба с искорёженным ртом — вот лишь малая толика того, чем обернулся для природы радиоактивный могильник.

Отдушина океана

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Одно из самых загадочных озёр — Бездонное — находится совсем недалеко от Москвы, в Солнечногорском районе. Его тайну не удаётся разгадать и по сей день, хотя этим занимался в своё время даже Менделеев. Рассказывают, что известный учёный узнал об озере от своего зятя Александра Блока. Поэт, проводивший время в усадьбе "Шахматово", записал в своём дневнике со слов местного лесничего удивительную историю о том, что расположенное неподалёку озеро не имеет дна. По словам местных краеведов, эту теорию решил проверить сам Менделеев. Вот только 97-метровая верёвка с грузом, которую для этого использовал известный учёный, ушла на дно без следа.

Однако главной загадкой Бездонного озера является далеко не это. Глубоководные озёра встречаются по всему миру, но мало где на поверхность всплывают объекты с другого конца света.

— 23 июня. Ночь на Ивана Купалу. "Шахматово". В озере под деревней Сергеевка нет дна. Иногда всплывают доски с иностранными надписями, обломки кораблей, — говорится в дневнике поэта от 1908 года. — Это отдушина океана.

По словам местных жителей, на обнаруженной в своё время дощечке красовалась надпись Santa Maria. Табличку эту никто не видел, и про Бездонное озеро можно было бы забыть, если бы не удивительный инцидент, произошедший в 2003 году. Водитель сельской администрации Владимир Сайченко обнаружил жилет матроса Сэма Белковски с американского эсминца "Коуэлл". Корабль ВМС США был взорван террористами в Аденском порту в Индийском океане тремя годами ранее.

Есть у озера и мистическая слава. Местные старики поговаривают, что на месте Бездонного когда-то находилась церковь. В детстве им даже запрещали "от греха подальше" купаться в этом озере. По легенде, которая передаётся в близлежащих деревнях из уст в уста, храм ушёл под воду во время службы вместе с грешниками, пришедшими на покаяние. Однако этот миф удалось развенчать местному священнику.