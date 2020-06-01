Издатель GTA "похоронил" стриминговый сервис Google Stadia

Глава издательства Take-Two Штраус Зельник не верит, что эра стриминга видеоигр начнётся с продукта Google.

В то же время бизнесмен уверен, что индустрия движется именно в направлении облачного гейминга. Но проект Google, по его мнению, стартовал слишком медленно и не способен начать революцию.

Несмотря на прохладный отзыв сегодня, в прошлом Take-Two, которое выпускает серии GTA, Mafia и NBA2K, поддержало Google. Зельник объяснил это тем, что даже в нынешнем виде стриминг — новый канал дистрибуции, способный привлечь новую аудиторию.