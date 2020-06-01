"Оль, прости!" Бойфренд Бузовой похвастался шопингом на миллион рублей

Российский блогер и бойфренд певицы Ольги Бузовой Давид Манукян поделился с подписчиками в соцсетях итогами шопинга в первый день лета. Молодой человек потратил на одежду и разные безделушки около миллиона рублей, сообщает издание Dni.ru .

Неизвестно, за что конкретно извиняется блогер: за то, что сумма покупки слишком велика для бюджета пары, или же за то, что он, например, воспользовался карточкой своей возлюбленной, ведь, как ранее призналась Бузова, она оплатила их отпуск в Таиланде. Тем не менее оставлять певицу без подарка Манукян не решился. В сториз он показал подписчикам маленькую коробочку, намекнув, что внутри находится украшение с бриллиантами. Однако подробности о содержимом блогер решил не раскрывать.