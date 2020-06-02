Открывайте кошельки. Почему услуги ЖКХ на Украине взлетят на 70% уже летом

Тот факт, что Украина находится под внешним управлением, может огорчить кого угодно на свете, кроме самих украинцев, которые уже совершенно открыто приветствуют новых назначенцев от Госдепа США. Дескать, пусть колония. Главное — американская колония, потому что добренькие колонизаторы из заморской метрополии, которая, как известно, является официальным представительством рая на Земле, учредят на Украине самые правильные законы, приведут за ручку инвесторов, построят гиперлуп от Илона Макса, а вместе с ним — новые гипершколы и гипербольницы. Короче, сделают всё как при Советском Союзе, только лучше.

Проблема только в том, что старый добрый классический колониализм остался в далёком прошлом. И вот уже с середины прошлого века коллективный Запад никак не желает тянуть "бремя белого человека" по обустройству всех помоек на планете. Новый колониализм основан на совершенно беззастенчивом грабеже территорий при минимуме вложений.

И главные законы этого нового колониализма сейчас как раз хорошо иллюстрирует ситуация на Украине, где президент Зеленский и эмиссары Международного валютного фонда (МВФ) утрясают последние детали специального меморандума, в котором изложены новые требования для получения кредита в размере пяти миллиардов долларов.

В принципе, ещё месяц назад в Киеве все были уверены, что МВФ нужны только две вещи: передача национальной банковской системы под внешнее управление и открытие рынка земель сельхозназначения. Когда же в Вашингтоне увидели, с каким трудом на Украине выполняют поставленные условия, обставляя новые законы о банках и о продаже земли оговорками и условностями, список требований был существенно расширен — видимо, в воспитательных целях.

Итак, реформируется фискальная политика Украины, которая формально будет направлена на борьбу с коронавирусным кризисом. МВФ будет строго контролировать не только все бюджетные расходы, но и все назначения в финансовой сфере, а также все операции по заимствованию валюты — то есть отныне чиновники МВФ берут под свой контроль все финансовые потоки на Украине, чтобы направлять все "лишние" средства на обслуживание долгов. Ну а чтобы "лишних" средств становилось всё больше и больше, МВФ требует продолжить начатую в 2017 году пенсионную реформу. Причём акцент сделан на "стимулах для более продолжительной работы", то есть на повышении пенсионного возраста. Будут продолжены "реформы" в сферах здравоохранения и образования, которые на деле выльются в закрытие школ и больниц с увольнением всего персонала.

Но самое главное — МВФ требует от Правительства Украины перевести население на рыночные тарифы энергопотребления, то есть на тарифы, сопоставимые с ценами для промышленности. Это означает рост тарифов на газ на 70% уже этим летом, а если цены на газ на мировом рынке пойдут вверх после кризиса, то придётся платить ещё больше.

Также власти обязались снять все ограничения по тарифам на отопление. Новые цены хотят прописать в новых договорах к октябрю 2020 года. Специальным законом будет оговорено то, что тарифы на отопление станут пересматривать не реже раза в год до начала отопительного сезона.

Интересная деталь: благодаря слитым в прессу записям телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена украинская общественность узнала, что в Белом доме и при Обаме сильно интересовались тарифами на коммуналку для простых украинцев, буквально заставляя Киев поднимать цены (при этом Порошенко даже похвастался Байдену, что поднял тарифы не на 75%, как хотели Байден и МВФ, а больше — на 100%).

И тут, конечно, самое время задаться простым вопросом: а какое, собственно, дело МВФ и всему коллективному Западу до украинских тарифов?

Об этом сами украинские СМИ сообщают довольно откровенно: "Интерес МВФ состоит в том, чтобы экономика Украины была менее конкурентоспособна в сравнении с развитыми странами Запада... Поэтому на Украине не должно быть более низких тарифов на коммунальные услуги для населения, потому что эти тарифы в значительной мере определяют цену рабочей силы, то есть величину заработной платы. Если зарплата благодаря тарифам оказывается ниже, чем в западных странах, то Украина получает конкурентное преимущество с точки зрения инвестиций..."

Но есть и другая — не менее важная — причина для усиленного внимания западных кураторов к тарифной политике: именно за счёт энергоресурсов и происходит кормление как самого Запада, так и его ставленников.

Надо сказать, что после развала СССР Украине достался мощнейший энергетический комплекс, основу которого составляли 14 энергоблоков АЭС (три блока были достроены позднее), из которых практически все были миллионниками, производящими самую дешёвую в мире электроэнергию. К тому же все АЭС были новыми. Самым старым был блок № 1 Чернобыльской АЭС, сданный в эксплуатацию в 1977 году. После закрытия двух блоков ЧАЭС самым старым стал блок № 1 Ровенской АЭС, введённый в эксплуатацию в 1980 году.

Согласно советским стандартам, продолжительность работы атомных энергоблоков составляла всего 30 лет. Но в ходе эксплуатации выяснилось, что реактор при выполнении ряда профилактических работ может прослужить и в полтора-два раза дольше. Однако к тому времени, когда пришёл срок профилактики реакторов Ровенской АЭС, на Украине уже возобладали русофобские настроения, подогреваемые западными эмиссарами. Дескать, зачем вам зависеть от "плохого" российского топлива — переходите на американское от компании Westinghouse. В результате такой политики Украина лишилась половины энергоблоков — сегодня уже восемь реакторов выведены из рабочего цикла, на очереди ещё три.

Причём самый мощный удар по работе украинских АЭС нанёс не износ оборудования, а сознательная политика отказа от дешёвой электроэнергии, которую проводит один из самых влиятельных олигархов Украины — Ринат Ахметов, скупивший за последнее десятилетие 12 тепловых электростанций (почти три четверти всех украинских ТЭС). В империю Ахметова входит и "Киевэнерго", и такие мощнейшие станции, как Бурштынская и Приднепровская ТЭС, отвечающие за энергоснабжение западных регионов страны и синхронизированные с энергосистемой ЕС.

Но вот нюанс: генерация на ТЭС обходится на 80% дороже, чем атомная энергия. И тогда Ахметов просто решил задушить конкуренцию.

Ещё во времена Порошенко Ахметов, контролировавший крупные группировки националистов, добился принятия закона, запрещающего закупки электричества в Российской Федерации и Белоруссии.

При Зеленском, заключившем союз с олигархами, Ахметов и вовсе купил себе кабинет министров. Премьер-министром страны стал бывший топ-менеджер империи Ахметова Денис Шмыгаль, назначивший министром энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец — бывшего бухгалтера одной из компаний Ахметова, которая также входит в близкое окружение олигарха.

И уже через неделю после назначения Министерство энергетики приняло план развития "зелёной энергетики", направленный на закрытие в стране всех АЭС (о тепловых электростанциях, работающих на угле, в экологической программе не сказано ни слова — их словно и не существует).

Также было принято решение о поэтапном ограничении атомной генерации, и на прошлой неделе украинские информационные агентства восторженно сообщили: "К вечеру среды, 27 мая, работающая мощность угольных тепловых электростанций обогнала работающую мощность атомных электростанций. Это впервые в истории Украины, чтобы в весенне-осенний период ТЭС вырабатывали больше электроэнергии, чем АЭС!" Ну что сказать? Молодцы, добились.

Наконец, на прошлой неделе премьер-министр Шмыгаль объявил о реорганизации Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два самостоятельных министерства — отдельно энергетика, отдельно экология. Смысл прост: реорганизация всех экологических стандартов и нормативов, чтобы тепловые электростанции полностью соответствовали "зелёной стратегии".

Что будет дальше — очевидно уже всем. Ахметов станет монополистом на энергетическом рынке, а повышенные тарифы приведут к полному уничтожению останков украинской промышленности. Собственно, этот процесс и так уже происходит.