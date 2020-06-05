Субботний конец света. К Земле несётся гигантский и потенциально опасный астероид

Астероид-убийца

Конец света по причине падения метеорита не такая уж и фантастика, как считают многие. Учёные "Роскосмоса" и NASA насчитывают свыше 8000 метеоритов, которые летают недалеко от Земли. Это гигантские камни от 50 метров до нескольких километров в диаметре — если рухнут, мало никому не покажется.

Нынешнюю угрозу представляет метеорит с неприметным номером 163348, который открыли ещё в 2002 году. Как и за другими звёздными опасностями, учёные внимательно следили за его перемещениями. И вот недавно он устремился на пересечение с орбитой Земли. Чтобы вам было легче понять масштаб трагедии, мы сравним этот конкретный астероид с земными зданиями.

Мы все умрём?

Казалось бы, нет ничего страшного в том, чтобы с неба на Землю упало здание Эмпайр-стейт-билдинг. На самом деле это не так. Скорость и масса астероида таковы, что его падение на Землю приведёт к разрушениям, землетрясениям, изменению климата и гибели миллионов человек. Падение в океан поднимет волну, которая смоет многие прибрежные города. Это в фантастических фильмах падение астероида можно предотвратить при помощи ракетного обстрела или десанта во главе с Брюсом Уиллисом.

В реальности все методы остановки инопланетного вторжения существуют в теории, а на практике их никто ещё не применял. Но, к счастью для нас, в этот раз учёные заявили, что, хоть астероид и несётся на бешеной скорости — около 11 километров в секунду, — он, скорее всего, пролетит мимо.

Угроза из космоса

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Падение астероида на Землю будет сравнимо со взрывом 1000 водородных бомб. Однако учёные успокаивают, предполагая, что астероид 163348 в Землю не врежется. Максимально близко он подлетит к нам в субботу около шести часов утра. Его траектория будет пересекать орбиту нашей планеты, но, скорее всего, он пролетит на расстоянии, в десять раз превышающем расстояние от Земли до Луны.